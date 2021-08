02.08.2021, PP Unterfranken



Wohnungseinbruch – Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG. Am Sonntagvormittag ist ein Unbekannter in eine Wohnung im Stadtteil Damm eingestiegen und erbeutete dem Sachstand nach Bargeld. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von etwa 07.00 Uhr bis 14.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Glattbacher Straße. In der Folge suchte er die Dachgeschosswohnung auf, durchsuchte diese und türmte mit Bargeld in noch nicht exakt bekannter Höhe. Auch der angerichtete Sachschaden ist nicht unerheblich.

Die Kripo Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen, denen verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche in dem Haus, das hin zur Glattbacher Überfahrt gelegen ist, aufgefallen sind. Anrufe bitte unter Tel. 06021/857-1732.