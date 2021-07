30.07.2021, PP Unterfranken



Kleintransporter von Firmengelände entwendet - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

WÜRZBURG. Von Dienstag auf Mittwoch ist von einem Firmengelände im Gewerbegebiet Würzburg-Ost ein weißer Fiat Ducato im Wert von rund 25.000 Euro entwendet worden. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Das stillgelegte Fahrzeug, das auf einem Firmengelände am Friedrich-Bergius-Ring abgestellt war, muss nach aktuellem Ermittlungsstand im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 17.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 07.30 Uhr, entwendet worden sein. Es ist möglich, dass ein Zusammenhang mit einem Diebstahl besteht, der sich in der Nacht zuvor in der Nürnberger Straße ereignet hatte. Dort waren von einem geparkten Pkw die Kennzeichenschilder COE-FG199 entwendet worden. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Kennzeichen an dem Kleintransporter angebracht worden sind.

Wer im fraglichen Zeitraum in der Nürnberger Str. bzw. am Friedrich-Bergius-Ring etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Kennzeichen- bzw. dem Fahrzeugdiebstahl in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.