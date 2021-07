29.07.2021, PP Unterfranken



Unbekannter belästigt 51-Jährige - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

ASCHAFFENBURG - DAMM. Bereits am Donnerstag der vergangenen Woche trat ein Unbekannter an eine 51-jährige Spaziergängerin heran und belästigte diese. Die Frau flüchtete und erstattete im Nachgang Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Am 22.07.2021, gegen 20:30 Uhr, war eine 51-Jährige zu Fuß im Pfaffenmühlweg unterwegs, als plötzlich ein Unbekannter an sie herangetreten ist. Der Mann packte die Geschädigte an ihrem Kleid, zog Sie an sich und berührte sie unsittlich. Die Frau konnte flüchten und erstattete im Nachgang Anzeige bei der Aschaffenburger Polizei.

Die 51-Jährige kann den Unbekannten wie folgt beschreiben:

etwa 18 Jahre alt

ca. 185 cm groß

dunkler Teint

bekleidet mit smaragdgrüner Kappe, grünem Shirt, schwarzer Jogginghose und Badeschlappen

Die weiteren Ermittlungen hat in der Folge die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Diese bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06021/857-1732 zu melden.