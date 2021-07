27.07.2021, PP Unterfranken



Polizeieinsatz in ANKER-Einrichtung - 32-Jähriger zum Zweck der Abschiebung in Gewahrsam genommen

GELDERSHEIM, LKR. SCHWEINFURT. Am Montagnachmittag hat die Schweinfurter Polizei auf richterliche Anordnung einen 32-jährigen Bewohner der ANKER-Einrichtung zum Zweck der Abschiebung in Gewahrsam genommen. Der Mann leistete bei der Maßnahme Widerstand. Darüber hinaus bespuckte und beleidigte er die Einsatzkräfte.

Gegen 13.15 Uhr wurde der 32-Jährige in einem Unterkunftsgebäude der Einrichtung unter Einsatz unmittelbaren Zwangs in Gewahrsam genommen. Er hatte versucht, sich der Maßnahme mit Kräften zu widersetzen. Da es neben Beleidigungen auch zu Spuckattacken zum Nachteil der eingesetzten Beamten gekommen war, kam auch eine sogenannte „Spuckschutzhaube“ zum Einsatz.



In der Folgenacht wurde der Beschuldigte zum Flughafen gebracht und der Bundespolizei übergeben. Die Luftabschiebung konnte wie geplant am Dienstagmorgen durchgeführt werden.