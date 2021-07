27.07.2021, PP Unterfranken



Auseinandersetzung unter Bekannten - 27-Jähriger mit Messer schwer verletzt

SCHWEINFURT. Im Laufe einer zunächst verbalen Auseinandersetzung am Sonntagabend fügte ein 17-Jähriger seinem 27-jährigen Gegenüber mehrere Stichverletzungen zu. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein nahe liegendes Krankenhaus. Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Schweinfurt geführt.

Am Sonntagabend ist es in der Luitpoldstraße gegen 18:00 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und seinem 27-jährigen Bekannten gekommen. Im Laufe dieser Streitigkeit zog der Jugendliche plötzlich ein Messer und stach mehrmals auf sein Gegenüber ein. Im Anschluss daran flüchtete er vom Tatort.



Unmittelbar nach Eingang des ersten Notrufs begaben sich mehrere Streifen der Schweinfurter Polizei an den Einsatzort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief zunächst ergebnislos. Der 27-jährige Geschädigte wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt und im Anschluss in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Der Mann befindet sich nicht in Lebensgefahr.



Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen. Im Zuge dessen begab sich der 17-jährige Tatverdächtige am Montagnachmittag selbstständig zur Dienststelle der Schweinfurter Polizei und wurde vorläufig festgenommen.



In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung.