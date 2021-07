26.07.2021, PP Unterfranken



Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts im Mai 2021 - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 26.07.2021



WÜRZBURG / ZELLERAU. Bereits am 16. Mai 2021 ist es in der Maillingerstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung unter Bekannten gekommen. Der Fall wurde jedoch erst mehr als einen Monat später zur Anzeige gebracht. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg führt die Kriminalpolizei Würzburg nun Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts durch. Zeugen der Tat werden dringend gebeten, sich zu melden.



Symbolbild Polizei Unterfranken

Beteiligt waren zwei Männer im Alter von 42 und 53 Jahren, die vor der Tat in einem freundschaftlichen Verhältnis zueinander gestanden hatten und in Streit geraten waren. Zur Eskalation kam es schließlich am späten Abend des 16. Mai 2021 in der Maillingerstraße Ecke Ysenburgstraße. Dort soll der jüngere Mann seinen elf Jahre älteren Kontrahenten auf offener Straße angegriffen und ihm schwere Kopfverletzungen zugefügt haben. Erst am 20. Juni wurde der Sachverhalt bei der Würzburger Polizei zur Anzeige gebracht, nachdem der verletze 53-Jährige wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden war.



Am vergangenen Freitag vollstreckte die Kriminalpolizei einen Haftbefehl, den die Staatsanwaltschaft Würzburg gegen den 42-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung zwischenzeitlich erwirkt hatte. Nach seiner Vorführung beim Ermittlungsrichter am Folgetag kam der Beschuldigte jedoch mangels dringenden Tatverdachts wieder auf freien Fuß.

Um die Tatabläufe exakt rekonstruieren zu können, hoffen die Ermittler nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen. Wer die Tat am Sonntag, den 16. Mai 2021, zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr, beobachtet hat oder wer möglicherweise sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.