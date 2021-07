25.07.2021, PP Unterfranken



Pkw gerät in Gegenverkehr - 81-jähriger Mann noch an Unfallstelle verstorben

BAD KÖNIGSHOFEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagnachmittag ist es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen. Ein 81-jähriger Unfallbeteiligter verstarb kurze Zeit später noch an der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeistation Bad Königshofen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 81-Jähriger gegen 16:30 Uhr mit seinem Pkw die B279 in Richtung Bad Königshofen als er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Opel eines 50-jährigen Mannes kollidiert ist.



Der 81-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die örtliche Feuerwehr befreit werden. Ein sofort hinzugerufener Notarzt begann unmittelbar mit der ärztlichen Versorgung des Mannes. Dieser verstarb jedoch kurze Zeit später noch an der Unfallstelle. Der 50-jährige Opel-Fahrer und sein 15-jähriger Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert.



Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeistation Bad Königshofen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt befand sich insbesondere zur Klärung der genauen Unfallursache auch ein Sachverständiger vor Ort.



Die B279 musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.