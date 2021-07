22.07.2021, PP Unterfranken



26-Jähriger verletzt Mitbewohner - Polizeieinsatz in ANKER-Einrichtung

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt vom 22.07.2021



GELDERSHEIM, LKR. SCHWEINFURT. Am frühen Donnerstagmorgen hat die Schweinfurter Polizei in der ANKER-Einrichtung Unterfranken einen 26-Jährigen vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, einigen Mitbewohnern mit einem Messer und Pfefferspray leichte Verletzungen zugefügt zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 03.00 Uhr war über die Integrierte Leitstelle Schweinfurt ein Hinweis über eine tätliche Auseinandersetzung in der Anker-Einrichtung eingegangen. Erste Ermittlungen der Polizeiinspektion Schweinfurt ergaben, dass der 26-Jährige zunächst einen Mitbewohner mit einem Messer im Gesicht verletzt haben soll. Anschließend soll der Beschuldigte Pfefferspray versprüht haben, wodurch weitere Personen leicht verletzt wurden. Er wurde bis zum Eintreffen der Streifenbesatzungen von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes festgehalten.



Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle. Ein 26-Jähriger, der leichte Schnittwunden im Gesicht davongetragen hatte, wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zu Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere fünf Personen klagten aufgrund des Pfeffersprays über Atemwegsreizungen. Unter ihnen befand sich auch eine schwangere Frau, die rein vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus kam.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Tatverdächtige am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung anordnete. Der 26-Jährige sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein. Insbesondere zum Tatmotiv dauern die Ermittlungen, die von der Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt durchgeführt werden, noch an.