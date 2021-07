16.07.2021, PP Unterfranken



"Polizei Obernburg nimmt Radfahrer unter die Lupe"

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. An verschiedenen Infoständen informieren Verkehrswacht, ADFC, ein Fahrradhändler und die Polizei Obernburg am Sonntag über die Gefahren für Zweiradfahrer, geben Tipps für einen sicheren Fahrradausflug und zeigen die neuesten Fahrradmodelle sowie Fahrradhelme.

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Radfahrern ist 2020 um gut 15 % gestiegen, wobei nahezu die Hälfte der verunfallten Radfahrer keinen Fahrradhelm trug. Aus diesem Grund startete das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne “#KopfEntscheidung“, welche Radfahrende zum Thema Fahrradhelm sensibilisieren soll.



Wann und Wo findet die Veranstaltung statt:



Wann: 18.07.2021, 11:00 - 16:00 Uhr



Wo: Obernburg am Main, Festplatz am Main



Der ADFC Kreisverband Aschaffenburg-Miltenberg bietet gegen eine Gebühr von 12 Euro bzw. 5 Euro für Mitglieder eine Fahrradcodierung an. Sollten Sie an einer Codierung interessiert sein, melden Sie sich bitte unter Angabe ihrer Wunschzeit (11:00-16:00 Uhr) und einer Telefonnummer per E-Mail an aktionstag.piobb@web.de an. Eine Codierung ist nur mit Personalausweis möglich



Weitere Informationen zur Kampagne #KopfEntscheidung finden sich hier: