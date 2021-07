14.07.2021, PP Unterfranken



Verkehrspolizei stellt große Menge Heroin sicher - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 14.07.2021



HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach haben am Montagmorgen bei der Kontrolle eines Pkw größere Mengen Heroin sichergestellt. Ein Tatverdächtiger, der in Deutschland keinen Wohnsitz hat, befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 09.45 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei bei Hösbach einen Pkw mit österreichischer Zulassung, der auf der A3 in Richtung Süden unterwegs war. Nachdem die Beamten in dem Fahrzeug eine größere Menge Betäubungsmittel entdeckt hatten, nahmen sie den Mann am Steuer vorläufig fest, brachten ihn zur Dienststelle und übergaben ihn zur weiteren Sachbearbeitung der Kriminalpolizei Aschaffenburg. Die Polizisten stellten auch das Fahrzeug sicher und nahmen es in der Folge genauer unter die Lupe. Dabei entdeckten sie in einem vermeintlich guten Versteck weiteres Rauschgift. Insgesamt wurden in dem Pkw rund 1,7 Kilogramm Heroin sichergestellt.



Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 36-Jährigen, der nicht aus Deutschland stammt. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg noch am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den Mann die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge u.a. anordnete. Er sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein.



Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg durchgeführt.