13.07.2021, PP Unterfranken



Beziehungstat unter Eheleuten - Mann und Frau schwer verletzt

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 13.07.2021



ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Frau soll am Dienstagmorgen ihrem Ehemann Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt und sich im Anschluss bei einem Fenstersprung selbst schwer verletzt haben. Beide Verletzte wurden inzwischen in Krankenhäuser gebracht. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Gegen 07.00 Uhr hatte die Integrierte Leitstelle Aschaffenburg bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eine Person mit Stichverletzung mitgeteilt. Beamte der Polizeiinspektion Alzenau waren schnell vor Ort. Sie wurden vor dem Wohnhaus auf einen Mann mit Stichverletzungen am Oberkörper aufmerksam. Darüber hinaus lag auf einer Grünfläche seine schwer verletzte Ehefrau, die offenbar kurz zuvor aus dem Fenster im zweiten Stockwerk des dortigen Wohnhauses gesprungen war. Beide Verletzte wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht.



Aufgrund erster Ermittlungserkenntnisse gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Frau ihrem Ehemann die Stichverletzungen in der gemeinsamen Wohnung zugefügt hatte, bevor sie im Anschluss aus dem Fenster sprang. Ob sich die Beschuldigte zum Tatzeitpunkt in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wird derzeit geprüft.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen.