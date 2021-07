08.07.2021, PP Unterfranken



Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

BURGLAUER, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am frühen Dienstagabend drangen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus ein und entwendeten Bargeld und Münzen. Die Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 17:00 und 17:30 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam über eine Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-von-Lure-Straße ein und durchwühlten Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute. Mit Bargeld und Münzen im Wert traten die Einbrecher im Anschluss die Flucht in unbekannte Richtung an.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.