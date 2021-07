08.07.2021, PP Unterfranken



Trickbetrug am Telefon - Seniorin um 10.000 Euro gebracht

SCHWEINFURT. Am Dienstagabend ließ sich eine 83-Jährige durch Trickbetrüger am Telefon täuschen und übergab Goldmünzen im Wert von 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen.

Im Laufe des Dienstags erhielt eine 83-jährige Schweinfurterin mehrere Anrufe von bislang unbekannten Personen, in denen ihr unwahrer Weise berichtet wurde, dass in das Schließfach ihrer Bank sei eingebrochen worden sei und die Polizei nun den Inhalt zur Spurensicherung benötigen würde. Die Dame ließ sich durch die geschickte Gesprächsführung der Anrufer täuschen und holte den Inhalt ihres Bankschließfachs aus dem Geldinstitut ab.



Gegen 19:30 Uhr hinterlegte die Seniorin die Goldmünzen in einem Stoffbeutel vor der Hauseingangstüre in der Geldersheimer Straße. Kurz darauf kam eine bislang unbekannte Spaziergängerin und nahm den Stoffbeutel an sich. Die bislang unbekannte Frau hatte dunkle Haare und trug helle Oberbekleidung sowie eine Schirmmütze (BaseCap).



Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt das Polizeipräsidium Unterfranken vor derartigen Betrugsmaschen und rät: