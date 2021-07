08.07.2021, PP Unterfranken



Scheunenbrand – hoher Sachschaden

MÜNNERSTADT, LKR. BAD KISSINGEN. Bei einem Scheunenbrand im Ortsteil Seubrigshausen ist in der Nacht zum Donnerstag Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Zwei Personen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Ursache für das Feuer ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Gegen 02:40 Uhr erreichte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Scheunenbrand in der Theinfelder Straße. Neben einer Streife der Polizeiinspektion Bad Kissingen waren insgesamt 12 Freiwillige Feuerwehren aus Münnerstadt und der umliegenden Gemeinden im Einsatz und bekämpften die Flammen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden hin.



Die in der Scheune eingerichtete Werkstatt, in der neben diversen Maschinen auch Fahrzeuge abgestellt waren, brannte aus. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich. Ärztlich behandelt wurde eine Anwohnerin wegen Kreislaufproblemen, ein älterer Herr stürzte beim Beobachten der Löscharbeiten.



Die Ermittlungen zur Brandursache führt jetzt die Kripo Schweinfurt.