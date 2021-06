25.06.2021, PP Unterfranken



Betreuer mit Axt bedroht - Polizei nimmt psychisch belasteten Jugendlichen vorläufig fest

LKR. KITZINGEN. Am Donnerstagabend hat ein offenbar psychisch belasteter Jugendlicher seinen Betreuer u.a. mit einer Axt bedroht und dadurch einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten nahmen den 17-Jährigen vorläufig fest. Er wurde im Anschluss in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Kurz vor 22.00 Uhr hatte der Betreuer den Polizeinotruf gewählt und mitgeteilt, dass er von dem Jugendlichen bedroht werde. Der 17-Jährige, der an einer psychischen Erkrankung leide, würde sich mit einer Axt und einem Messer in der Jugendhilfeeinrichtung aufhalten und soll auch bereits ein Fenster eingeschlagen haben. Es folgte ein größerer Polizeieinsatz, an dem neben Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Kitzingen auch Unterstützungskräfte der Operativen Ergänzungsdienste Würzburg beteiligt waren.



Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte sich der Betreuer selbstständig ins Freie retten. Der Jugendliche wurde in der Folge von den Beamten angesprochen und aufgefordert, die Axt und das Messer abzulegen. Nachdem er der Aufforderung nachgekommen war, folgte die vorläufige Festnahme. Personen kamen während des gesamten Einsatzes nicht zu Schaden.



Die Polizeiinspektion Kitzingen hat gegen den Jugendlichen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts der Bedrohung und der Sachbeschädigung eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einer Jugendpsychiatrie amtlich untergebracht.