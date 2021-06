24.06.2021, PP Unterfranken



Nach Diebstahl in Ludwigspassage - Kripo ermittelt Tatverdächtigen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Mitte der vergangenen Woche ist ein 38-Jähriger in der Ludwigspassage von einem zunächst Unbekannten bestohlen und verletzt worden (wir berichteten). Der Kriminalpolizei Aschaffenburg ist es nun gelungen, einen dringend Tatverdächtigen zu ermitteln. Gegen ihn läuft nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren.

Wie bereits berichtet, hatte sich die Tat am Mittwoch, den 16. Juni 2021 ereignet. Der Geschädigte hielt sich mit einer Umhängetasche in der Ludwigspassage auf, als ein Unbekannter unbemerkt die Trageriemen durchtrennte, die Tasche an sich nahm und davon rannte. Als der 38-Jährige sein Eigentum zurückholen wollte, verletzte ihn der Täter mittels eines Kopfstoßes im Gesicht. Anschließend flüchtete der Dieb mit seiner Beute in Richtung Hauptbahnhof.



Die weitere Sachbearbeitung in dem Fall übernahm in der Folge die Kriminalpolizei Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg. Im Zuge der Ermittlungen ist es nun gelungen, einen dringend Tatverdächtigen zu identifizieren. Es handelt sich um einen 41-Jährigen, der am Dienstag an seiner Wohnanschrift in Aschaffenburg vorläufig festgenommen wurde.



Der Festgenommene wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls.

