21.06.2021, PP Unterfranken



Nach sexuellem Übergriff auf 18-Jährige - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des PP Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 21.06.2021



MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 18-Jährige am Sonntagmorgen und der schnellen Festnahme eines Tatverdächtigen liefen die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft seitdem auf Hochtouren. Der Beschuldigte wurde am Montagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun in Haft.





Wie bereits berichtet, ist es am frühen Sonntagmorgen zwischen 05:00 Uhr und 08:00 Uhr, in der Verlängerung zum Preußenweg zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau gekommen, welche sich gerade auf dem Nachhauseweg befunden hat. Nachdem der Täter von der 18-Jährigen abgelassen hatte, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte gegen 14:00 Uhr schließlich ein 35-jähriger Tatverdächtiger festgestellt und vorläufig festgenommen werden.



Im Zuge der Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen waren neben einem Polizeihubschrauber auch drei Diensthundeführer u. a. mit Personensuchhunden eingesetzt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bildete innerhalb kürzester Zeit eine Sonderkommission. Hierbei wurden noch eigens alarmierte Unterstützungskräfte der Operativen Ergänzungsdienste und der Polizeiinspektion Aschaffenburg hinzugezogen.



Bis zum Montag führte die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg intensive und umfangreiche Ermittlungen durch, wodurch sich der Tatverdacht gegen den Festgenommenen schließlich erhärtete. Entsprechende Spurenuntersuchungen wurden bei der Rechtsmedizin in Auftrag gegeben. Der in Aschaffenburg wohnhafte deutsche Staatsangehörige ist bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.



Der 35-Jährige wurde am Montagnachmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts der besonders schweren Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.





Im Zusammenhang mit der Tat suchen die Ermittler der Kriminalpolizei Aschaffenburg nach einem männlichen Spaziergänger mit Hund, der am Sonntagvormittag im Bereich des Preußenwegs unterwegs war und als wichtiger Zeuge in Betracht kommt. Der Mann wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.



