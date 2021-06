21.06.2021, PP Unterfranken



Einbrecher von Hausbesitzer in Flucht geschlagen - Kripo ermittelt und bittet um Hinweise

WARTMANNSROTH, OT NEUWIRTSHAUS, LKR. BAD KISSINGEN. Am Samstagabend hat sich ein bislang noch Unbekannter an der Kellertür eines Wohnhauses zu schaffen gemacht. Der Täter ergriff die Flucht, nachdem er bei seinem Einbruchsversuch vom Hausbesitzer ertappt worden war. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen hofft die Kripo Schweinfurt nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Einbruchsversuch hatte sich gegen 21.30 Uhr in der Fuldaer Straße ereignet. Nachdem der Hausbesitzer auf sein offen stehendes Gartentor aufmerksam geworden war, ging er nach draußen, um nach dem Rechten zu sehen. Dabei wurde er auf einen Mann aufmerksam, der sich an der rückwärtig gelegenen Kellertür des Einfamilienhauses zu schaffen machte. Der Unbekannte, der offenbar versucht hatte die Kellertür gewaltsam zu öffnen, ergriff sofort die Flucht. Erst am Folgetag wurde die Polizeiinspektion Hammelburg über den Einbruchsversuch informiert.

Es liegt folgende Täterbeschreibung vor:

Männlich

Ca. 170 cm groß, athletische Figur

Kurze Haare, gebräunte Haut

Trug dunkle Dreiviertelhose und schwarzes T-Shirt

Hatte schwarzen Rucksack mit drei weißen Streifen bei sich

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat inzwischen die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen. Zur Aufklärung der Tat sind für den Sachbearbeiter nun folgende Fragen von Bedeutung:

Wer hat am Samstagabend in Neuwirtshaus einen Mann beobachtet, auf den die Täterbeschreibung zutrifft?

Wer ist möglicherweise auf ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.