15.06.2021, PP Unterfranken



Einbruch in Wohnhaus - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

URSPRINGEN, LKR. MAIN-SPESSART. Im Laufe des Montags hat ein Einbrecher aus einem Wohnhaus Gegenstände im Wert von über 1.000 Euro entwendet. Dem Täter gelang es, mit seiner Beute unerkannt zu kommen. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise von Personen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben.

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen muss sich der Einbruch im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr ereignet haben. Der Täter brach eine Kellertür auf, um in das Anwesen im Buchenweg zu gelangen. Anschließend machte er sich in den Wohnräumen auf die Suche nach Wertgegenständen. Er verschwand mit seiner Beute in unbekannte Richtung und hinterließ an der Kellertür einen Sachschaden, der sich ebenfalls auf rund 1.000 Euro belaufen dürfte.







Für die Aufklärung der Tat sind folgende Fragen von Bedeutung:

Wer hat am Montag im Bereich Buchenweg eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet?

Wer hat sonst etwas Verdächtiges festgestellt, das mit dem Einbruch in Zusammen-hang stehen könnte?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.