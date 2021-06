14.06.2021, PP Unterfranken



Männlicher Leichnam aufgefunden - Vermutlich vermisster 49-Jähriger

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Spaziergänger haben am Sonntagnachmittag im Bereich Forstweg einen männlichen Leichnam entdeckt. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 49-Jährigen handelt, der am Freitag bei der Polizei als vermisst gemeldet worden war.

Wie bereits berichtet, hatte die Polizei seit Freitag nach einem 49-Jährigen gefahndet, der sich am Mittwoch an seinem Arbeitsplatz krank gemeldet hatte und seitdem nicht mehr gesehen worden war. Am Sonntagnachmittag entdeckten Zeugen am Rand eines Feldes nun einen männlichen Leichnam. Auch wenn die Person noch nicht endgültig identifiziert ist, deutet inzwischen alles darauf hin, dass es sich um den Vermissten handelt.



Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich bislang keinerlei Hinweise, die auf eine Gewalteinwirkung bzw. auf eine Straftat in Zusammenhang mit dem Tod des Mannes hindeuten würden.





Die Öffentlichkeitsfahndung vom Samstag wird hiermit widerrufen. Da der Zweck der Maßnahme weggefallen ist, wird darum gebeten, ab sofort von einer Namensnennung und der Verwendung des Fahndungsfotos abzusehen.

