10.06.2021, PP Unterfranken



Brand im Tierheim Wannigsmühle - mehr als 60 Tiere verstorben - Schaden im hohen sechsstelligen Bereich

MÜNNERSTADT OT WERMERICHSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN.

Zu einem fatalen Brand ist es am Mittwochabend im Tierheim Wannigsmühle gekommen. Trotz des engagierten Einsatzes von Helfern, Feuerwehr und Polizei konnten mehr als 60 Tiere nicht mehr aus dem brennenden Haus gerettet werden. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist gegenwärtig noch vollkommen unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ein erster verzweifelter Notruf erreichte gegen 20:20 Uhr die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken. Die Zeugin schilderte hörbar geschockt die dramatische Situation vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt drang schon dichter Rauch aus dem Gebäude und hinter den Fenstern waren offene Flammen zu sehen. Durch die große Hitze platzten bereits erste Fensterscheiben.



Die schnell am Einsatzort eintreffenden regionalen Feuerwehren konnten trotz eines Großaufgebotes an Einsatzkräften ein Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Gebäude nicht mehr verhindern. Noch während der Löscharbeiten stürzten Teile des Dachstuhls ein.



Dem gegenwärtigen Sachstand nach kamen mehr als 60 Tiere ums Leben. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unbekannt und wird neben der Klärung der Höhe des entstandenen Schadens Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sein, die noch am Abend die Kripo Schweinfurt übernommen hat. Am Brandort befanden sich die freiwilligen Feuerwehren Bad Kissingen Land, Großwenkheim, Kleinwenkheim, Thundorf und Münnerstadt mit mehr als 70 Einsatzkräften.

