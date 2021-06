08.06.2021, PP Unterfranken



Nach Wohnungseinbruch - dringend Tatverdächtiger festgenommen - Haftbefehl erlassen

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidium Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt vom 08.06.2021



WERNECK, OT ESSLEBEN, LKR. SCHWEINFURT. Am frühen Sonntagmorgen hat ein Einbrecher aus einem Wohnhaus Bargeld entwendet. Er wurde bei der Tatausführung vom Hausbesitzer überrascht und türmte daraufhin durch ein offenes Fenster. Die Schweinfurter Polizei nahm den mutmaßlichen Täter am Bahnhof vorläufig fest. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 06.45 Uhr hatte der Zeuge den Polizeinotruf gewählt und mitgeteilt, dass sich soeben ein Einbruch in sein Wohnhaus ereignet habe und sich der Täter noch am Bahnhof aufhalten würde. Dort konnte die Schweinfurter Polizei wenig später eine dreiköpfige Gruppe antreffen. Darunter befand sich auch ein dringend tatverdächtiger 21-Jähriger, der laut Auskunft des Zeugen in das Wohnhaus eingestiegen war.



Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen, der bereits in der Vergangenheit wiederholt wegen Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war, vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle. Am Montag wurde der Festgenommene dann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls anordnete. Der Beschuldigte wurde nach der Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei Schweinfurt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt geführt. Geprüft wird dabei auch, ob die beiden Begleiter des Inhaftierten möglicherweise an dem Einbruch beteiligt gewesen waren.

Wer am Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße in Eßleben etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 mit der Kriminalpolizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen.