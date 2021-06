04.06.2021, PP Unterfranken



Raubüberfall auf Tankstelle – Polizei bittet um Hinweise

KARLSTEIN A.MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Ortsteil Dettingen haben am Donnerstagabend Unbekannte eine Tankstelle überfallen. Die Täter erbeuteten Bargeld und türmten vermutlich mit einem dunklen Pkw in Richtung A45. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach ersten Erkenntnissen betraten die zwei dunkel gekleideten und mit Sturmhauben maskierten Täter gegen 20.40 Uhr die Tankstelle in der Hanauer Landstraße. Sie bedrohten den Angestellten mit einem Schlagstock und erbeuteten einige hundert Euro aus der Kasse. Danach flüchtete das Duo zunächst zu Fuß, im Anschluss vermutlich weiter mit einem dunklen Pkw in Richtung des Kreisverkehrs zur A45. Der Beschäftigte blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Alzenauer Polizei und umliegender Dienststellen verlief ergebnislos.



Bei der Aufklärung des Falls setzen die Ermittler der Kripo Aschaffenburg, die noch am Abend die Ermittlungen vor Ort übernommen hatten, auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sie fragen:



- Wer kennt die beiden Täter oder hat diese auf ihrer Flucht gesehen?

Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

1. Männlich, schlank, 180 cm groß, dunkel gekleidet mit dunkelblauer Jacke, schwarzer Sturmhaube. Führte einen Schlagstock und einen dunkelblauen Stoffbeutel mit „Adidas“ Aufdruck mit sich.

2. Männlich, 180 cm groß, dunkel gekleidet, dunkelblaue Jacke.

- Wer kann Hinweise auf die Fluchtrichtung der beiden geben bzw. wer kann den mutmaßlichen Fluchtwagen, einen dunklen Pkw, näher beschreiben?



- Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Anrufe bitte unter Tel. 06021/ 857-1732 bei der Kripo Aschaffenburg.