02.06.2021, PP Unterfranken



Pferd von Unbekanntem schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

BIRKENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Nachdem ein Pferd in der Nacht von Montag auf Dienstag im Birkenfelder Ortsteil Billingshausen von einem Unbekannten schwer verletzt wurde, ermittelt die Marktheidenfelder Polizei und sucht nach Zeugen.

In der Nacht zum Dienstag wurde die Andalusier-Stute von einem Unbekannten stark verletzt. Das Pferd war in einem offenen Außenstall mit Koppel im Sennfelder Weg, gestanden als sich ein unbekannter Täter an dem Tier verging. Er fügte der Stute mit einem spitzen Gegenstand mehrere Schnitte im Genitalbereich zu.



Nach Versorgung durch eine Tierärztin, die die Schnitte nähen musste, besteht für die Stute keine Lebensgefahr. Die Marktheidenfelder Polizei hat den Fall aufgenommen und führt nun die Ermittlungen. Wer hat in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht, die dem Sachbearbeiter weiterhelfen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0.