28.05.2021, PP Unterfranken



Zwei 11-Jährige abgängig – Polizei bittet um Hinweise





WÜRZBURG. Seit Freitagvormittag werden zwei 11-jährige Mädchen aus einer Wohngruppe in Versbach vermisst. Die Polizei sucht nach den beiden, die mit ihren Fahrrädern unterwegs sein dürften, auch mit einem Polizeihubschrauber. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht.





Am Freitagnachmittag wurde die Würzburger Polizei informiert, dass die beiden 11-Jährigen seit den späten Vormittagsstunden abgängig sind. Unverzüglich wurden Suchmaßnahmen, auch mit Hilfe der Feuerwehr, eingeleitet und mögliche Kontakte und Anlaufstellen überprüft.



Nachdem diese Maßnahmen bis dato nicht zum Auffinden der beiden führten, wendet sich die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise auf die beiden:



- Wem sind die beiden Kinder mit ihren Fahrrädern aufgefallen?



- Eines der Mädchen hat kurze braune Haare mit Locken und ist etwa 150cm groß. Es hat ein Fahrrad dabei und einen blauen Fahrradhelm



- Das zweite Mädchen ist etwa 140cm groß und hat lange, hellblonde Haare, eine rot/orangefarbene Brille, ist bekleidet mit Jogginghose und schwarzem Pullover, führt einen weiß-blauen Helm mit Blümchenmuster mit sich.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 oder über Notruf 110.