28.05.2021, PP Unterfranken



Im Wald beim Walken verunglückt – Rettungseinsatz für verletzten 66-Jährigen

GRÄFENDORF, LKR. MAIN-SPESSART. Am Donnerstagabend war ein Mann im Wald bei Gräfendorf beim Walken verunglückt und hatte sich eine Fraktur am Bein zugezogen. Der 66-Jährige lag die Nacht über verletzt im Wald, bevor er nach über zehn Stunden glücklicherweise von einem Jäger gehört und im Rahmen eines Einsatzes von Feuerwehr und Polizei letztendlich gefunden werden konnte.

Gegen 05.00 Uhr am Freitagmorgen hatte ein Jäger im Wald nördlich von Gräfendorf Hilferufe wahrgenommen. Aufgrund fehlender Netzanbindung fuhr der Mann näher an die Ortschaft heran und verständigte dann umgehend telefonisch die Rettungsleitstelle.



Rasch begannen daraufhin Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit der Suche nach der offensichtlich hilflosen Person im Wald. Zunächst musste die Stelle genau lokalisiert werden, von wo aus die Person um Hilfe rief, um dort gezielt suchen zu können. Eine Streife der Polizeiinspektion Lohr am Main fand gegen 06.15 Uhr östlich der Schondra schließlich den verletzten 66-Jährigen.



Obwohl der Wald in diesem Bereich wegen Baumfällarbeiten und quer über den Wegen liegender Bäume gesperrt worden war, hatte der ortskundige Walker am Vorabend diese Strecke gewählt und war beim Übersteigen eines gefällten Baumes gestürzt. Dabei hatte er sich offenbar eine Beinfraktur zugezogen und hatte den Wald ohne Hilfe nicht verlassen können.



Der Mann, der die Nacht über bei einstelligen Temperaturen nur mit dünner Sportkleidung bekleidet im Wald hatte verbringen müssen, war stark unterkühlt und wurde im Rahmen einer aufwändigen Rettungsaktion mit einer Vakuummatratze im unwegsamen Gelände von Feuerwehreinsatzkräften und Forstmitarbeiter zum Rettungswagen getragen. Anschließend kam der Mann in eine naheliegende Klinik.