27.05.2021, PP Unterfranken



Nach Brand in Einliegerwohnung – Erkenntnisse zur Ursache

FRAMMERSBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Nach dem Brand in einer Einliegerwohnung am Sonntagnachmittag mit zwei Verletzten, konnten Ermittler der Kripo Würzburg zwischenzeitlich den Brandherd im Bereich eines Elektroherdes lokalisieren.

Am Sonntagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, waren die Bewohner des Hauses auf Rauch, der aus der Einliegerwohnung kam, aufmerksam geworden. Bei eigenen Löschversuchen erlitten zwei Bewohner Rauchgasvergiftungen und wurden medizinisch vom Rettungsdienst versorgt. Die örtliche Freiwillige Feuerwehr hatte den Brand rasch im Griff. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einige zehntausend Euro.



Noch am Sonntag übernahm die Kripo Würzburg vor Ort die weiteren Ermittlungen. Demnach konnte die Ausbruchstelle und die vermeintliche Ursache des Feuers an einem Elektroherd in der Einliegerwohnung ausgemacht werden.