Nach Polizeieinsatz – Fahndungsmaßnahmen beendet

ARNSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART. Nach einem Großeinsatz mit Suchmaßnahmen im Laufe des Montags konnte der 48-jährige offenbar psychisch Belastete am Dienstagvormittag im Bereich Arnstein angetroffen werden. Für die Polizei ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung des Mannes.

Wie bereits berichtet, war am Montagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, bei der Polizeiinspektion Karlstadt eine Mitteilung auf den 48-jährigen Mann eingegangen, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Eine nahestehende Person des Mannes hatte sich gegenüber den Beamten ebenfalls besorgt gezeigt.



Eine großangelegte Suchaktion nach dem Mann, an der neben Streifen der Polizeiinspektion Karlstadt auch mehrere angrenzende Dienststellen und auch die Bayerische Bereitschaftspolizei beteiligt waren, dauerte bis in die Abendstunden an und wurde auch in der Nacht fortgeführt.



Der Mann konnte schließlich nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Dienstagvormittag im Bereich des Arnsteiner Busbahnhofs angetroffen und zur Dienststelle der Polizeiinspektion Karlstadt gebracht werden. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung des Mannes bzw. den etwaigen Besitz von Waffen.



Der 48-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

