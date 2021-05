25.05.2021, PP Unterfranken



Bei Wohnungsdurchsuchung über ein Kilogramm Marihuana sichergestellt - 46-Jähriger in Haft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 25.05.2021





RETZSTADT, LKR. MAIN-SPESSART. Am Freitagabend ergaben sich für die Karlstädter Polizei Hinweise auf einen 46-Jährigen, der aus seiner Wohnung mit Betäubungsmitteln handeln soll. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten 1,4 Kilogramm Marihuana aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorgeführt und ist in Haft.

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen erlangte eine Streife der Polizeiinspektion Karlstadt am Freitagabend Erkenntnisse über einen 46-jährigen Mann, der aus seiner Wohnung heraus einen schwunghaften Handelt mit Betäubungsmitteln betreiben soll. Der Mann konnte kurz darauf beim Verlassen seiner Wohnung beobachtet werden und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung, welcher der Tatverdächtige zugestimmt hat, konnten rund 1,4 Kilogramm Marihuana sichergestellt werden.



Der 46-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat in der Folge die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.



Der Mann verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Polizei und wurde noch am Samstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.