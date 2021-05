24.05.2021, PP Unterfranken



Nach Brand auf Balkon - Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen

WÜRZBURG / GROMBÜHL. Am Sonntagabend ist aus noch ungeklärter Ursache auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Etwa gegen 20:25 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über den Brand eines Balkons in einem Mehrfamilienhaus in der Gutenbergstraße ein. Beim Eintreffen der Würzburger Feuerwehr schlugen bereits sichtbare Flammen vom Balkon der Wohnung. Die Floriansjünger konnten das Feuer glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindern. Die Bewohner der betroffenen Wohnung befanden sich während des Brandausbruchs nicht zu Hause und blieben unverletzt.



Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und versucht nun neben der Brandursache auch die genaue Schadenshöhe an dem Balkon, der Wohnung und der Hausfassade zu klären. Nach ersten Schätzungen beläuft sich diese auf mehrere zehntausend Euro.