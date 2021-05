20.05.2021, PP Unterfranken



Radfahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet - Zeugen gesucht

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am Sonntag wurde eine 51-jährige Fußgängerin von einem jungen Radfahrer angefahren, der im Anschluss an den Unfall flüchtete. Die Frau ging um 15.30 Uhr zu Fuß auf dem Fuß/Radweg neben der Bahnhofstraße in Mömbris.

Sie schob einen Kinderwagen, in dem sich ihr einjähriger Enkel befand. Ungefähr auf Höhe der Bahnschranken kam von hinten ein Radfahrer und übersah offenbar die Fußgängerin. Er prallte in die stehende Frau und deren Kinderwagen. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen im Kopfbereich zu, das Kleinkind blieb unverletzt.



Der Radfahrer entschuldigte sich bei der Frau, fuhr dann aber unverrichteter Dinge weiter.

Der flüchtige Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

circa 14 Jahre alt

165 cm groß

lockiges Haar

trug Fahrradkleidung und einen blauen Fahrradhelm

fuhr ein Mountainbike

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.