Totalschaden nach Verkehrsunfall

SCHWEINFURT. Am Freitagabend stieß eine 77-Jährige mit ihrem Pkw mit einem Streifenwagen der Polizei, der sich auf einer Einsatzfahrt befand, zusammen. Die Dame wurde durch die Kollision leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck ermittelt zur Unfallursache.

Gegen 19:50 Uhr befuhr ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Schweinfurt mit Blaulicht und Martinshorn im Rahmen einer Einsatzfahrt die Niederwerner Straße stadtauswärts. Die 20-jährige Fahrerin des Streifenwagens tastete sich nach bisherigem Ermittlungsstand bei Rotlicht der Ampelanlage vorschriftsmäßig vorsichtig in die Kreuzung Niederwerner Straße / Richard-Wagner-Straße. Als sie den Einsatzwagen wieder in Bewegung setzte, wurde der Streifenwagen plötzlich von dem Pkw einer 77-Jährigen gerammt. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Die Polizeibeamtin sowie ihr 38-jähriger Kollege blieben unverletzt, die Fahrerin des Opels wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache, die nach ersten Erkenntnissen im Zusammenhang mit der sehr tief stehenden Sonne stehen dürfte. Auch die Feuerwehr Schweinfurt war mit neun Mann im Einsatz.