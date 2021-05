12.05.2021, PP Unterfranken



Kripo ermittelt

SCHWEINFURT. Am Mittwochmorgen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung in einem Zimmer einer Unterkunft. Der Bewohner wurde hierbei schwer verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen.

Gegen 04:15 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Polizei Unterfranken über einen Wohnungsbrand in einer Unterkunft in der Euerbacher Straße informiert. Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen schlugen Flammen deutlich sichtbar aus einem Fenster. Trümmerteile des Fensters lagen auf der Straße. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Wohneinheiten verhindern. Der Bewohner der betroffenen Wohnung konnte mit schweren Verletzungen in der Nähe von einer Polizeistreife angetroffen und im Anschluss vom Rettungsdienst, nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt, in ein Krankenhaus gebracht werden.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, die nach ersten Erkenntnissen im Bereich einer Propangas-Verpuffung liegen dürfte. Der Schaden am Haus dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro beziffern.