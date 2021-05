10.05.2021, PP Unterfranken



Unterfranken-Auftakt zur Kampagne “DEIN Smartphone – DEINE Entscheidung“ mit Digitalministerin Gerlach und Polizeipräsident Kallert

Pressemeldung des bayerischen Staatsministerium für Digitales

UNTERFRANKEN. Mit einem digitalen Elternabend an der Maria-Ward-Schule in Aschaffenburg ist die Aktion „DEIN Smartphone – DEINE Entscheidung“ in Unterfranken gestartet wor-den. Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach und der Polizeipräsident von Un-terfranken, Gerhard Kallert, betonten vor Ort die Wichtigkeit dieser Präventions-kampagne gegen strafbare Inhalte auf Schüler-Handys.



Digitalministerin Judith Gerlach und Polizeipräsident Gerhard Kallert beim Startschuss der Kampagne in Unterfranken

Staatsministerin Gerlach erklärte: "Ob brutale Gewaltvideos oder Mobbing in Chat-gruppen: Leider kommen Kinder und Jugendliche viel zu häufig in Kontakt mit schlimmen Inhalten im Netz. Die Schäden an Kinderseelen können gravierend sein und oft ist schon allein der Besitz solcher Inhalte strafbar. Die Aufklärungskampag-ne ´DEIN Smartphone – DEINE Entscheidung´ gemeinsam mit der Polizei in Unter-franken ist deshalb immens wichtig. Dass wir diese Aktion an meiner ehemaligen Schule in Aschaffenburg starten können, freut mich besonders. Gemeinsam mit Schülerinnen, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern wollen wir für Risiken sensi-bilisieren und informieren, wie verantwortungsbewusster Umgang in den sozialen Netzwerken und allgemein in der digitalen Welt gelingt."



Polizeipräsident Kallert betonte: „Prävention ist eine wichtige und her-ausragende Aufgabe der Polizei für viele Lebensbereiche. Im Umgang mit der digitalen Welt sollten Eltern und Kindern wissen, wo bei der Nut-zung des Smartphones Gefahren lauern und wo eventuell auch straf-rechtliche Folgen drohen. Um die Eltern für das Thema zu sensibilisie-ren, starten wir heute unsere Online-Elternabende. Speziell geschulte Präventionsbeamte geben Ihr Wissen an die Eltern weiter und beant-worten natürlich auch Fragen. Wir versenden Info-Briefe und planen auch Unterrichtseinheiten für Schülerinnen und Schüler. Unsere Moti-vation ist es aktiv zu werden, bevor sich Jugendliche strafbar machen.“



“DEIN Smartphone – DEINE Entscheidung“ ist eine bayernweite Kampagne der Bayerischen Polizei. Neben wertvollen Informationen für Eltern in Form von Eltern-briefen und Elternabenden umfasst die Kampagne insbesondere einen Unterricht durch Polizeiexperten, bei dem die Lehrinhalte gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet werden. Mit dem Elternabend an der Maria-Ward-Schule in Aschaffenburg (Gymnasium und Realschule) wurde die Kampagne nun in Unter-franken gestartet. Zeitgleich wird auch in Kitzingen am Armin-Knab-Gymnasium ein Elternabend stattfinden. Weitere Aktionen sind in ganz Unterfranken geplant. Mit den Infobriefen und den Online-Elternabenden soll begonnen werden. Anschlie-ßend folgen die Unterrichtseinheiten für die Schülerinnen und Schüler.



Weitere Informationen zur neuen Präventionskampagne "DEIN Smartphone – DEI-NE Entscheidung" finden Sie hier: Kampagne gegen strafbare Inhalte auf Schüler-Handys: Gerlach und Herrmann präsentieren “DEIN Smartphone – DEINE Ent-scheidung“ | Staatsministerium für Digitales (bayern.de)