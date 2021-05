10.05.2021, PP Unterfranken



Nach Brand in Mehrfamilienhaus – Erkenntnisse zur Ursache

REICHENBERG, LKR. WÜRZBURG. Nach dem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Donnerstagabend hat die Kripo Würzburg Erkenntnisse zur Ursache für das Feuer. Demnach dürfte beim Entzünden eines Kaminofens unsachgemäß Brandbeschleuniger zum Einsatz gekommen sein.

Wie bereits berichtet, hatte am Donnerstagabend gegen 20:25 Uhr die Einsatzkräfte die Mitteilung über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Guttenbergerstraße erreicht. Die örtlichen Feuerwehren waren mit rund 100 Einsatzkräften schnell vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Die beiden Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, waren verletzt in naheliegende Krankenhäuser eingeliefert worden.



Die Kriminalpolizei Würzburg hatte noch in der Nacht erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dem derzeitigen Erkenntnisstand zufolge wurde der Brand durch die unsachgemäße Verwendung von Spiritus beim Entzünden des Kaminofens verursacht. Der Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich.