Motorradkontrollen der Polizei - "Spitzenreiter" leider 53km/h zu schnell

MELLRICHSTADT, LRK. RHÖN-GRABFELD. Am Samstag führte die Polizeiinspektion Mellrichstadt mit Unterstützung von zwei Kradfahrern der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck Geschwindigkeits- und Motorradkontrollen durch.

Bei einer Lasermessung auf der Staatsstraße 2275 (Hendungen- Mellrichstadt) beim Reuthof wurden insgesamt 6 Pkw Fahrer beanstandet. Zwei von ihnen mussten angezeigt werden. Sie erwartet neben einem Bußgeld auch ein Punkt im Verkehrszentralregister.



An der Kontrollstelle auf der Hochrhönstraße wurden über 30 Motorräder kontrolliert. Hierbei wurde bei einer Harley-Davidson eine überlaute Geräuschentwicklung festgestellt. Der Anfangsverdacht wurde durch die Messung mit einem Geräuschpegelmessgerät bestätigt, was ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatte. Gegen den Motorradfahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.



Als Spitzenreiter bei der Lasermessung wurde ein Pkw-Fahrer mit seinem BMW, der bei erlaubten 80 km/h mit 133 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet neben einem Bußgeld in Höhe von fast 200 Euro und 2 Punkten noch ein 1-monatiges-Fahrverbot.