07.05.2021, PP Unterfranken



Nach Einsatz in leerstehendem Gebäude - Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft bitten um Zeugenhinweise

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt vom 07.05.2021:



MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD. Im Rahmen der intensiven Ermittlungen nach der Feier in einem ehemaligen Kasernengebäude setzen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Schweinfurt nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wie bereits berichtet, war es nach einer Feier am vergangenen Samstagmorgen zu einem Rettungseinsatz in einem ehemaligen Kompaniegebäude am Wiesentalgraben gekommen. Zwei Männer und eine Frau hatten offenbar giftiges Kohlenmonoxid eingeatmet, woraufhin sie zum Teil schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Am Dienstag erreichte die Polizei nun die Mitteilung, dass ein Verletzter im Alter von 22 Jahren im Krankenhaus verstorben ist.



Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun mit Hochdruck den Gang der Ereignisse des vergangenen Wochenendes, die zum Tode des 22-jährigen Beteiligten geführt haben.



Daher wird - auch im Interesse der Hinterbliebenen an der Aufklärung – die Bevölkerung um ergänzende Hinweise gebeten, insbesondere zu Fahrzeugen und Personen, die am Nachmittag/Abend des 30.04.2021, in der Nacht vom 30.04. auf den 01.05. bzw. am Morgen des 01.05.2021 im Bereich der ehemaligen Hainbergkaserne, insbesondere auch im Bereich der ehemaligen Kompaniegebäude gesehen wurden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel.: 09721/202-1731 entgegen.

Bereits erstellte Presseberichte