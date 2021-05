05.05.2021, PP Unterfranken



Nebengebäude in Vollbrand - ein Leichtverletzter

WINTERHAUSEN, LKR. WÜRZBURG. Bei dem Brand des Nebengebäudes eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Heidingsfelder Straße ist am Mittwochabend eine Person leicht verletzt worden. Zur Brandursache und der Schadenshöhe, die sich gewiss im sechsstelligen Bereich bewegen dürfte, ermittelt die Kripo Würzburg.

Gegen 18.35 Uhr ging die Mitteilung über den Brand bei Polizei und Feuerwehr ein. Rasch waren in der Folge die Feuerwehr, eine Streife der Ochsenfurter Polizei und das THW vor Ort. Die Floriansjünger aus Winterhausen, Sommerhausen, Eibelstadt, Ochsenfurt, Goßmannsdorf, Rottenbauer und Fuchsstadt hatten die Flammen zügig im Griff. Die Nachlöscharbeiten werden sich dennoch wohl bis in die Nacht fortsetzen.



Ein Anwohner wurde leicht verletzt. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vor Ort von Notarzt und Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Bewohner des direkt an das Nebengebäude angrenzenden Wohnhauses, welches ebenfalls erheblich beschädigt wurde, hatten sich selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen können.



Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner vorsorglich bis etwa 20.45 Uhr gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.