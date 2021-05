05.05.2021, PP Unterfranken



Nach Feier in ehemaligem Kompaniegebäude - 22-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt vom 05.05.2021



MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD. Nach der Feier in einem ehemaligen Kasernengebäude, bei der drei Personen offenbar durch das Einatmen von Kohlenmonoxid verletzt worden waren, ist ein 22-Jähriger im Krankenhaus verstoben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand deutet alles darauf hin, dass der Betrieb eines Stromaggregats im Inneren des Gebäudes die erhöhten CO-Werte verursacht hatte.

Wie bereits vom Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, war es nach einer Feier am vergangenen Samstagmorgen zu einem Rettungseinsatz in einem ehemaligen Kompaniegebäude am Wiesentalgraben gekommen. Zwei Männer und eine Frau hatten offenbar giftiges Kohlenmonoxid eingeatmet, woraufhin sie zum Teil schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Am Dienstag erreichte die Polizei nun die Mitteilung, dass ein Verletzter im Alter von 22 Jahren im Krankenhaus verstorben ist. Die anderen beiden, ein 24-jähriger Mann und eine 23-jährige Frau, konnten inzwischen aus dem Krankhaus entlassen werden.



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt durchgeführt werden, deutet alles darauf hin, dass ein Stromaggregat ursächlich war, das im Gebäudeinneren betrieben wurde. Zudem gehen die Ermittler davon aus, dass an der Feier in der Nacht zum Maifeiertag insgesamt mehr als zehn Personen teilgenommen hatten.



Die genauen Abläufe in Zusammenhang mit dem Unglücksfall sind Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen. Um die genaue Todesursache feststellen zu können, hat die Staatsanwaltschaft Schweinfurt inzwischen die Obduktion des Leichnams angeordnet.

Erstbericht des PP Unterfranken vom 01.05.2021: