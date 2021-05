03.05.2021, PP Unterfranken



Nach Einbruch in Bezirkskrankenhaus - Tatverdächtiger ermittelt - Rund 300 Gramm Betäubungsmittel sichergestellt

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 03.05.2021:



LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Nach einem Einbruch in das Bezirkskrankenhaus in der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte die Polizeiinspektion Lohr noch am selben Tag einen Tatverdächtigen ermitteln. Bei einer Nachschau an dessen Wohnanschrift konnte dieser festgenommen und rund 200 Gramm Amphetamin und 100 Gramm Marihuana sichergestellt werden. Der 33-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch einen Zeugen ein Einbruch in das Bezirkskrankenhaus mitgeteilt. Die eingesetzte Streife der Polizeiinspektion Lohr am Main stellte am Tatobjekt eine männliche Person fest. Diese flüchtete bei Eintreffen mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Person blieb ohne Erfolg.



Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme konnte die Lohrer Polizei noch am Sonntagvormittag einen möglichen 33-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Bei einer Nachschau an dessen Wohnadresse in Lohr konnte dieser angetroffen werden. Er versuchte durch ein rückwärtiges Fenster erneut zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer Flucht festgenommen werden. In seinem mitgeführten Rucksack konnten die Beamten rund 200 Gramm Amphetamin und 100 Gramm Marihuana sicherstellen.



Der 33-Jährige räumte neben dem Einbruch ins Bezirkskrankenhaus zudem ein, dass er das Fahrrad, mit welchem er vom Tatort geflüchtet ist, kurz zuvor entwendet hatte. Hierbei handelt es sich um ein graues Mountainbike Full Suspension - Specialized, dessen Eigentümer aktuell noch nicht ermittelt werden konnte.



Der Tatverdächtige wurde zunächst zur Dienststelle der Lohrer Polizei gebracht. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der sichergestellten Betäubungsmittel hat noch am Sonntag die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.



Nach einer Nacht in der Haftzelle erfolgte am Montagvormittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg die Vorführung bei einem Ermittlungsrichter. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Amphetamin in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.



Bei der Polizeiinspektion Lohr werden zudem die Ermittlungen auf Grund des Einbruchs in das Bezirkskrankenhaus und des Fahrraddiebstahls geführt.