01.05.2021



Einbruch in Farbenfachgeschäft - Kripo bittet um Hinweise

WÜRZBURG / LENGFELD. Von Donnerstag auf Freitag ist ein Unbekannter in ein Farbenfachgeschäft eingebrochen. Der Täter entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe und entkam mit seiner Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 17.00 Uhr, und Freitagmorgen, 06.00 Uhr, öffnete der bislang noch unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster, um in das Geschäftsgebäude in der Straße „Sandäcker“ zu gelangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Einbrecher offenbar in erster Linie auf Bargeld aus. Der genaue Beuteschaden ist allerdings noch Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Wer von Donnerstag auf Freitag im Umfeld des Geschäfts etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.