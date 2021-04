30.04.2021, PP Unterfranken



Erhöhte Polizeipräsenz

SCHWEINFURT. Aufgrund mehrerer angemeldeter Versammlungen wird es am Samstag zu erhöhter Polizeipräsenz in der Innenstadt kommen. Auch Verkehrsbehinderungen lassen sich nicht gänzlich ausschließen.

Ab Samstagvormittag wird die Polizei anlässlich mehrerer angemeldeter Versammlungen in der Schweinfurter Innenstadt stärker präsent sein. Um einen friedlichen Verlauf der Demonstrationen gewährleisten zu können, wird die unterfränkische Polizei durch Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen sollen vermieden werden, kurzfristige Sperren können aber nicht in Gänze ausgeschlossen werden.



Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an die Teilnehmer der Versammlungen, ihren Protest friedlich und unter Beachtung der Auflagen kund zu tun.