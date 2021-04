27.04.2021, PP Unterfranken



Pkw-Diebstahl scheitert - 29-Jähriger auf frischer Tat ertappt

WÜRZBURG/UNTERDÜRRBACH. Ein 29-Jähriger hat am Montagmittag versucht einen Pkw von einem Firmengelände zu stehlen, wurde aber von Mitarbeitern auf frischer Tat ertappt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 12:35 Uhr hatte der aus Polen stammende Beschuldigte demnach das Firmengelände in der Unterdürrbacher Straße betreten und nach jetzigen Erkenntnissen mit einem Stein die Beifahrertüre eines BMW eingeschlagen. Ein Mitarbeiter wurde auf die Alarmanlage des Pkw aufmerksam und hielt den 29-Jährigen, der bereits auf dem Fahrersitz Platz genommen hatte, mit einem weiteren Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.



Der Beschuldigte musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wurde anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kripo Würzburg führt die Ermittlungen in diesem Fall.