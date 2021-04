26.04.2021, PP Unterfranken



Nach Einbruch in Gärtnerei - Kriminalpolizei sucht Zeugen

VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Unbekannter in eine Gärtnerei eingestiegen und hat Werkzeuge und einen Pkw entwendet. Die Kriminalpolizei hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in die Gärtnerei in der Schleehofstraße am Samstag zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr ereignet. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Firmengebäude und durchsuchte es nach Diebesgut. Im Anschluss entfernte er sich mit mehreren Werkzeugen und entwendete für den Abtransport auch einen auf dem Gelände abgestellten Opel Combo mit dem Kennzeichen WÜ-S9233.

Die Kripo Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.