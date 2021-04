26.04.2021, PP Unterfranken



Unbekannte gehen 22-Jährigen an - Bargeld entwendet - Kriminalpolizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitagabend haben Unbekannte auf einen 22-Jährigen eingeschlagen und diesem die Geldbörse entrissen. Mit mehreren hundert Euro Bargeld flüchteten die Täter. Die Kripo Aschaffenburg hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach befand sich ein 22-Jähriger am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, auf dem Fußweg von der Kapuzinerkirche in Richtung Karlstraße, als er von zwei Männern angerempelt und zu Boden gerissen wurde. Die beiden Unbekannten schlugen auf den jungen Mann ein und entrissen ihm die Geldbörse. Sie entnahmen mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten in Richtung Luitpoldstraße.



Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und verständigte kurze Zeit später die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern verlief jedoch ergebnislos.



Diese können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

170 cm groß

kurze Haare

bekleidet mit grauer Jogginghose, dunkler Jacke und Nike-Schuhen

Täter 2:

bekleidet mit schwarzer Jacke mit Lacoste-Schriftzug und schwarzer Puma-Trainingsjacke

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.