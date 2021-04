23.04.2021, PP Unterfranken



Mit Gyrocopter verunglückt – 62-Jähriger verstorben

RENTWEINSDORF OT SENDELBACH, LKR. HASSBERGE. Am Freitagabend ist ein Mann mit einem Gyrocopter verunglückt. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er vor Ort verstarb. Ein luftkundiger Beamter der Kriminalpolizei Schweinfurt nimmt zur Stunde den Unfall gemeinsam mit zwei Gutachtern auf, um die noch unklare Ursache des Unglücks zu klären.

Dem aktuellen Ermittlungsstand nach hatte der 62-Jährige auf einer Wiese auf Höhe des Flugplatzes bei Sendelbach gegen 19.40 Uhr mit seinem Gyrocopter Rollübungen durchgeführt. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte offenbar der Motor des Trike X Sidor, stieg in die Luft auf und überflog einen Bach. Anschließend verunglückte der Mann mit dem Tragschrauber in der angrenzenden Wiese. Der Senior zog sich so schwere Verletzungen zu, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 62-Jährigen feststellen.



Die Polizei aus Ebern hatte die ersten Ermittlungen vor Ort übernommen. Wie bei Luftfahrtunfällen üblich, hat ein speziell geschulter Beamter die Sachbearbeitung übernommen. Das THW unterstütze die Polizei und barg das Fluggerät, das für weitere Untersuchungen sichergestellt ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde ein Luftunfallgutachter mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt und befindet sich zur Unterstützung des Sachbearbeiters derzeit ebenfalls vor Ort. Auch das Bundesamt für Flugunfälle ist in die Untersuchung eingebunden und hat einen Gutachter zur Unfallstelle entsendet.