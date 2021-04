23.04.2021, PP Unterfranken



39-Jähriger attackiert Passanten - Widerstand bei Festnahme - Zwei Polizeibeamte leicht verletzt

BAD KISSINGEN. Am Donnerstagabend hat ein 39-Jähriger aus noch unbekannten Gründen zwei Passanten angegriffen und verletzt. Der Mann wurde wenig später von einer Streife der Bad Kissinger Polizei in seiner Wohnung festgenommen. Dabei leistete er massiven Widerstand. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen mehrerer strafrechtlicher Delikte ermittelt.

Gegen 18:00 Uhr war der 39-Jährige dem aktuellen Sachstand nach auf einen 21-Jährigen losgegangen, der zu Fuß in einem Bad Kissinger Stadtteil unterwegs war. Der Beschuldigte hatte dem Geschädigten unvermittelt mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Im weiteren Verlauf kam ein Ehepaar dem Angegriffenen zu Hilfe, was der Beschuldigte zum Anlass nahm, dem 58-jährigen Helfer mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der 21-Jährige konnte einstweilen nach Hause flüchten, um die Polizei zu verständigen. Der 58-Jährige wurde in einem Rettungswagen medizinisch versorgt, er wurde leicht verletzt.



Der Tatverdächtige, der sich von der Örtlichkeit entfernt hatte, konnte nur wenig später von einer Streife der Polizeiinspektion Bad Kissingen in seiner Wohnung angetroffen werden. Dabei griff er auch die Beamten tätlich an und leistete bei der anschließenden Festnahme erheblichen Widerstand. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zu den Hintergründen führt die Polizeiinspektion Bad Kissingen. Der 39-Jährige muss sich nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er aufgrund von Fremdgefährdung in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.