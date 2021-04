23.04.2021, PP Unterfranken



Polizei kontrolliert Autoposer- und Tuningszene in Würzburg

WÜRZBURG. Am Donnerstag führte die Würzburger Polizei mit Unterstützung von fachkundigen Beamten verschiedener umliegender Dienststellen in den Nachmittags- und Abendstunden gezielte Kontrollen der Tuning- und Autoposerszene durch.

Unter Einbeziehung der Arbeitsgruppe „Poser- und Tuningszene“, der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, kontrollierten speziell geschulte Beamte zahlreiche Fahrzeuge auf technische Veränderungen an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Stadtgebiet. Im besonderen Fokus standen hierbei der Mainkai und die Tankstellen in der Nürnberger Straße.



Bei insgesamt vier Fahrzeugen wurden technische Veränderungen festgestellt, die das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatten, an zwei weiteren Fahrzeugen wurden Veränderungen am Kennzeichen festgestellt. Hier wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.



Neben dem Aspekt der Verkehrssicherheit stand bei den Kontrollen auch die Überwachung der infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen im Fokus. Hierbei mussten die Beamten erfreulicherweise keine Anzeigen aufgrund eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz fertigen.