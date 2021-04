19.04.2021, PP Unterfranken



Verkehrskontrolle auf A3 - Rund 500 Gramm Kokain sichergestellt - Zwei Tatverdächtige in Haft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 16.04.2021



THEILHEIM, LKR. WÜRZBURG. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der A3 konnten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried im betroffenen Pkw rund 500 Gramm Kokain sicherstellen. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorgeführt. Sie sitzen nun in Haft.

Am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr, geriet ein schwarzer BMW auf der A3 ins Visier einer Streife der Würzburger Verkehrspolizei. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz Sandgraben-Süd konnten die Beamten im Fahrzeuginnenraum rund 500 Gramm Kokain auffinden und sicherstellen. Die beiden Fahrzeuginsassen im Alter von 22 und 36 Jahren wurden vorläufig festgenommen.



Die weitere Sachbearbeitung wurde in der Folge durch die Würzburger Kriminalpolizei übernommen.



Nach einer Nacht in der Haftzelle wurden die beiden Tatverdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Kokain in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft an. Die beiden Männer sitzen nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten ein.