17.04.2021, PP Unterfranken



Seniorin in Sorge versetzt und um Erspartes gebracht

REICHENBERG, LKR. WÜRZBURG. Am Freitagnachmittag wurde eine 82-Jährige durch einen sogenannten Schockanruf in große Sorge um ihre Enkelin versetzt und dazu gebracht, Bargeld und Wertgegenstände an einen Unbekannten auszuhändigen. Die Kripo sucht Zeugen und warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen.

Am Freitagmittag wurde eine 82-Jährige mit unterdrückter Rufnummer angerufen. Die Frau am Telefon gab sich als Kriminalpolizistin aus und gab an, die Enkelin der Dame hätte einen tödlichen Unfall verursacht. Eine Haft könne nur mit der sofortigen Hinterlegung einer Kaution in fünfstelliger Höhe abgewendet werden. Die Seniorin versicherte, die Kaution zu bezahlen. Im weiteren Verlauf des Telefonats wurde von einem vermeintlichen Richter mehr Geld gefordert. Da das Geldinstitut der Dame deren kompletten Ersparnisse nicht sofort hätte bereitstellen können, vereinbarten die Beteiligten die Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen, welche die Frau noch zu Hause hatte.

Gegen 14:15 Uhr übergab die 82-Jährige schließlich an der Kreuzung Am Höchberg / Hohenloherstraße einen grünen Stoffbeutel mit Inhalt im Wert von rund 100.000 Euro an einen ihr völlig unbekannten Mann. Der Unbekannte soll ca. 170 cm groß gewesen sein und dunkel gekleidet. Er trug eine Mund-Nase-Bedeckung und hatte auffällige X-Beine.



Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät das Polizeipräsidium Unterfranken nochmals eindringlich: